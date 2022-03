„Mamy wybór pomiędzy konfrontacją z Putinem teraz albo później”. Były szef NATO o wojnie

Wojna w Ukrainie pokazała, że Putin może za wszelką cenę dążyć do odbudowy imperium z granic ZSRR. Następnym celem ataku mogą być kraje bałtyckie, niebezpieczeństwo grozi także Polsce – uważają eksperci.

Były szef NATO Anders Fogh Rasmussen przyznał, że rozumie krytykę Wołodymyra Zełenskiego pod adresem Sojuszu. Prezydent Ukrainy wzywa do większego zaangażowania się Paktu, w tym podjęcia działań militarnych i wprowadzenia zakazu lotów. Rasmussen zastrzegł przy tym, że „wszyscy powinniśmy uświadomić sobie ryzyko związane z konfrontacją między NATO a Rosją”.

Anders Fogh Rasmussen apeluje o zwiększenie dostaw broni. „Putin nie zatrzyma się na Ukrainie”

Rasmussen podkreślił, że winą za wybuch wojny obarcza „wyłącznie Putina i Rosję”. Jego zdaniem Rosja nie jest tutaj „ofiarą”, bo Zachód wielokrotnie wyciągał do niej rękę. Podkreślił jednak, że jego zdaniem nie zrobiono dość, by Putina odstraszyć. Jak wskazał, po aneksji Krymu na Rosję nałożono „skromne sankcje”, co zinterpretowane zostało jako „zaproszenie, by iść dalej”.

Pytany, czy jeśli Ukraina zostanie zmuszona do zawarcia porozumienia z Rosją, to Putina powinny przestać obowiązywać sankcje, Rasmussen zaprzeczył.

Putin rozpętał nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie. Poważnie naruszył międzynarodowe prawo, więc nie widzę powodu, dla którego należałoby znosić sankcje. Anders Fogh Rasmussen

Na pytanie, czy po zakończeniu wojny „Zachód przyjmie Putina z powrotem”, Rasmussen odparł, że nie sądzi, by tak się stało. „Rosja jest międzynarodowym pariasem rządzonym przez politycznego gangstera. On jest odizolowany” - podkreślił były szef NATO.

