Krakowski "lagun" przeraził mieszkańców. Piszą o nim media na całym świecie

"Przyjedźcie i go zabierzcie!" - to pierwsze słowa kobiety, która domagała się interwencji Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ws. wiszącego na drzewie "laguna". Po krótkiej wymianie zdań inspektorzy zrozumieli, że ma na myśli legwana (nadrzewną jaszczurkę z Ameryki Środkowej i Południowej - red.), który zadomowił się obok balkonu.

"Lagun" okazał się rogalikiem. Cały świat opisuje niezwykłą historię z Krakowa

"Siedzi tu od dwóch dni i wszyscy się go boją!" - nie dawała za wygraną autorka zgłoszenia. Kiedy przedstawiciele Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przyjechali we wskazane miejsce, groźny stwór okazał się... croissantem.

"Siedział tam sobie i całkiem ładnie wyglądał, uwalniał wyobraźnię, nabierał cech gadzich, już niemal się ruszał, już się szykował do inwazji, już zaczynał przypominać smocze dziecię, już drżały okoliczne dziewice" - brzmi dalsza część wpisu inspektorów KTOZ na Facebooku.

Ta zabawna historia z happy endem odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także za granicą. O tajemniczej "bestii" z Krakowa piszą media w Wielkiej Brytanii ("'Dangerous'" beast in tree turns out to be croissant"), Czechach ("Obyvatele polského Krakova vyděsila nebezpečná bestie"), a nawet w Brazylii ("Mulher fica apavorada com iguana em árvore, mas era croissant").

Popularność gadziego przysmaku chcą teraz wykorzystać pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. - Szykujemy gadżety z "Lagunem" - mówią w rozmowie z portalem money.pl. Dochód ze sprzedaży ma być przeznaczony między innymi na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, które prowadzi KTOZ.

RadioZET.pl/money.pl