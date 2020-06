Nie żyje David McAtee, popularny restaurator. 53-latek prowadził restauracje YaYa’s BBQ, która znajduje się w sąsiedztwie z parkingiem Dino's Food Mart, gdzie w poniedziałek w trakcie protestu doszło do strzelaniny. Policja przekazała, że mundurowi odpowiedzieli ogniem, gdyż zaczęto do nich strzelać - podaje CNN.

Nie żyje David McAtee. Zginął od policyjnych strzałów

Znany restaurator David McAtee to kolejna ofiara protestów w Stanach Zjednoczonych. 53-latek zginął od policyjnych strzałów. Śmierć mężczyzny wstrząsnęła lokalną społecznością.

McAtee od lat prowadził swoją restaurację w West End w Louisville. Mieszkańcy tego regionu w rozmowie z „The Courier Journal” przekazali, że mężczyzna nie pobierał pieniędzy od potrzebujących i za darmo karmił policjantów. David James, prezydent Louisville przekazał, że David, był „dobrym, przyzwoitym człowiekiem". Dodał także, że restaurator:

Wierzył w tę okolicę. Uwielbiał swoje miasto, uwielbiał swoją okolicę, uwielbiał gotować, uwielbiał uszczęśliwiać ludzi poczuciem humoru

Gubernator stanu Kentucky przekazał, że rozpocznie dochodzenie w sprawie śmierci Davida. Po poniedziałkowej strzelaninie odwołano z funkcji szefa policji w Louisville. Ze wstępnych ustaleń wynika, że funkcjonariusze, którzy zaczęli strzelać, nie mieli kamer rejestrujących ich działania.

Zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda

Po brutalnej śmierci Afroamerykanina George'a Floyda w ok. 70 miastach w USA trwają protesty. W wielu miejscach zamieszki wymknęły się spod kontroli. George Floyd zmarł 25 maja przez brutalność policji. Do tej tragedii doszło w Minneapolis. W trakcie zatrzymania jeden z funkcjonariuszy kolanem przyciskał Afroamerykaninowi szyję do ziemi. Policjant nie reagował na jego krzyki — George informował, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł.

Słowa przyciskanego do ziemi Floyda - "nie mogę oddychać" stały się głównym hasłem protestów ludzi w niemal 70 miastach w Stanach Zjednoczonych. Jednak w wielu miejscach doszło do zamieszek, które zbierają coraz to większe żniwo.

RadioZET.pl/CNN/The Courier Journal