Pentagon ujawnia. W tym Ukraina ma przewagę nad Rosją

Ukraińskie siły zbrojne mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy - powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, to zasługa dostaw maszyn konstrukcji sowieckiej od państw europejskich.

Wojna w Ukrainie trwa już 57 dzień. Rosjanie rozpoczęli ofensywę na południu i wschodzie kraju. W czwartek, mimo wcześniejszej deklaracji rosyjskich władz, najeźdźcy bombardują fabrykę Azowstal w Mariupolu. Jeszcze w czwartek rano Władimir Putin zapewniał, że szturm na Azowstal będzie działaniem "irracjonalnym" i zarządził jego odwołanie.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) przekazał, że wojska rosyjskie dokonały małych postępów w swojej ofensywie w ukraińskim Donbasie, zajęły kilka mniejszych miejscowości w okolicach Siewierodoniecka i koncentrują się na próbie zdobycia Rubiżnego i Popasnej. Tymczasem, jak poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, ukraińskie wojska mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy.

Pentagon: Ukraińcy mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosjanie

Jak wyjaśnił urzędnik ministerstwa obrony USA podczas telefonicznego briefingu prasowego, bilans na korzyść Ukrainy zmieniły czołgi T-72 dostarczane z Europy. Jak dotąd jedynym państwem, które oficjalnie ogłosiło przekazanie tych maszyn, są Czechy, choć Pentagon sugerował wcześniej, że czynią to też inne kraje. W czwartek wskazywał na to też prezydent USA, mówiąc, że nie może mówić o wszystkim, co przekazują Ukrainie amerykańscy sojusznicy. Przypomnijmy, Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 800 mln dolarów. Ocenił, że wojna w Ukrainie znalazła się w "krytycznym momencie".

- Czasami będziemy mówić cicho i nosić wielki Javelin (ang. oszczep, ale też nazwa pocisków przeciwpancernych - red.) - powiedział Biden, parafrazując znane słowa byłego prezydenta USA Theodore'a Roosevelta. W czwartek niemiecka agencja dpa podała, że czołgi te wyśle także Słowenia w zamian za niemieckie Leopardy 2 i inny sprzęt wojskowy.

Odnosząc się do sytuacji militarnej na Ukrainie, przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Rosja wciąż prowadzi ograniczone ofensywy w Donbasie i ściąga w region dodatkowe oddziały. Resort ocenia, że Rosja zgromadziła na wschodzie kraju 85 batalionowych grup taktycznych, podczas gdy liczba zgromadzonych jednostek przed inwazją wynosiła około 125. Dodał, że na razie USA nie mogą potwierdzić, że Rosja wycofała swoje oddziały (szacowane na ok. 12) z Mariupola.

W czwartek zdobycie zrujnowanego miasta ogłosił prezydent Rosji Władimir Putin, rozkazując przy tym odizolowanie ukraińskich sił broniących się wciąż na terenie zakładów Azowstal. Odnosząc się do słów Putina, Biden ocenił, że doniesienia o całkowitej kontroli sił rosyjskich nad miastem są "wątpliwe" i że "nie ma dowodów na to, że Mariupol całkowicie upadł".

RadioZET.pl/PAP

