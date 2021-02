Polka zamordowana w Wielkiej Brytanii. "Matka piątki dzieci"

Do morderstwa doszło w poniedziałek rano w miejscowości St Ives pod Cambridge we wschodniej Anglii. Policja i służby medyczne zostały wezwane do znajdującego się tuż koło komisariatu policji domu, gdzie stwierdzono, że mieszkająca w nim kobieta nie żyje, a zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych. Jak podaje "Sun", ofiara to pięćdziesięciokilkuletnia Polka.

Polka, matka piątki dzieci, zamordowana w Wielkiej Brytanii

Wiesława M. pochodziła z Chełma. Kobieta miała pięciu synów. Na miejscu zdarzenia został aresztowany 40-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej, jak wskazują na to dane personalne, też jest Polakiem.

Ernest G. usłyszał zarzut zabójstwa. Jak podała policja, na obecnym etapie nikt inny nie jest poszukiwany w związku z tą sprawą.

RadioZET.pl/PAP/The Sun