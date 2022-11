"Budzi śmiech". Światowe media cytują słowa Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję"

Jarosław Kaczyński po raz kolejny pozwolił sobie na skandaliczną wypowiedź. Tym razem podczas spotkania z wyborcami w Ełku stwierdził, że winne niskiej dzietności w Polsce są młode kobiety, które - w jego opinii - za dużo imprezują i piją alkoholu.

- Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - mówił. Zdaniem szefa partii rządzącej dzieci w Polsce rodzi się mniej, ponieważ "młode kobiety dają w szyję".

Kaczyński o kobietach "dających w szyję". Media piszą o prezesie PiS

Nic dziwnego, że jego słowa wywołały oburzenie w Polsce. Ale wątpliwa sława "mądrości" prezesa PiS przekroczyła już granice naszego kraju. Słowa o "dawaniu w szyję" cytowały media na całym świecie.

"Polki nie mają dzieci, bo za dużo piją" - donosił "Berliner Kurier". "Polski przywódca obwinia za niski wskaźnik urodzeń młode kobiety, które za dużo piją" - napisał natomiast francuski portal news-24.fr.

"Polski przywódca, który jest kawalerem, zrzuca winę za niski poziom dzietności na kobiety i to, że piją alkohol" - informował portal euronews. Poniżej zaś nagłówki z mediów z Wielkiej Brytanii ("The Independent") oraz Australii ("The Sunday Morning Herald"):

Zwłaszcza drugi z nich mocno uderza w Kaczyńskiego. "Polski polityk budzi śmiech, wiążąc niski wskaźnik urodzeń z piciem kobiet" - możemy przeczytać w medium z Antypodów. O słowach prezesa pisano również m.in. w Hiszpanii, Czechach, Turcji oraz Stanach Zjednoczonych.

RadioZET.pl/Twitter