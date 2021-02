Zadziwiające wnioski śledczych z Meksyku po tragicznej śmierci 20-letniego Polaka w tym państwie. Jak ustalił Onet, służby przekazały, iż mężczyzna zmarł w wyniku zaczadzenia. Kolejna wersja, o której mówi pełnomocniczka rodziny ofiary, wskazuje na uduszenie. Przypomnijmy, ciało zmarłego było pozbawione części organów, rodzina ofiary wskazuje, że przyczyniły się do tego "osoby trzecie".

Śmierć młodego Polaka w Meksyku. Wieść o wycięciu dwóm naszym rodakom organów zszokowała całą Polskę. MSZ interweniowało w Meksyku ws. wyjaśnień po tragicznej wieści o ranieniu Polaków i śmierci jednego z nich. Mężczyźni zostali wysłani do tego kraju przez firmę, do pracy na stanowisku elektromonterów. Ocalały trafił do szpitala, był w śpiączce.

Szokujące informacje obiegły Polskę w czwartek, 25 lutego. Jak podał Onet, do Prokuratury Okręgowej w Krakowie trafiły już wyniki sekcji zwłok 20-latka, który zginął w Meksyku. Są one zadziwiające. "Z dokumentu wystawionego po sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny było uduszenie. Nie ma w nim natomiast informacji, które mogłyby świadczyć o tym, że zostały mu wycięte organy wewnętrzne" – przekazała Onetowi pełnomocniczka rodziny ofiary.

Śmierć Polaka w Meksyku. Bliscy nie dają wiary ustaleniom z sekcji zwłok

Co jeszcze bardziej zaskakuje – służby meksykańskie podały na początku informację o śmierci 20-latka wskutek zaczadzenia. Bliscy kompletnie nie dają wiary tym ustaleniom.

Po ujawnieniu informacji o koszmarnej śmierci Polaka w Meksyku i zranieniu jego kolegi sprawą zainteresował się Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wyznaczył do wyjaśniania tej sprawy krakowską prokuraturę.

RadioZET.pl/Onet.pl