Szokujące instrukcje administracji Putina. Tak media mają informować o wojnie. "Notatki szaleńca"

Nowe dyrektywy zostały opublikowane na stronie jednego z rosyjskich "liberalnych" środków masowego przekazu - podaje ukraiński Kanał 24. Inwazja Rosji na Ukrainę jest tam porównana do wydarzeń I wojny światowej.

"Główna teza nowych wytycznych dla propagandystów jest prosta" – informuje ukraiński portal. "Zarówno teraz, jak i w XX wieku to Rosja została wciągnięta w konfrontację militarną przez państwa zachodnie" - czytamy.

Nowy podręcznik Kremla. "Rosja wciągnięta w konfrontację militarną przez Zachód"

Instrukcja powiela najbardziej ohydne tezy Kremla. "Mieszkańcy wielu regionów, które pozostały rosyjskojęzyczne, są z tego powodu prześladowane przez ukraińskich radykałów" - cytuje treść dokumentu Kanał 24.

W notatce podkreśla się wyssane z palca brednie, jakoby to "kraje zachodnie nieustannie wszczynały wojny, by zrealizować własne roszczenia kolonialne". "Biedna Rosja natomiast zmuszona jest do udziału w nich, ponieważ wstawia się za »braterstwem narodów«" - brzmi treść instrukcji. Jako przykład podano rosyjską "pomoc" dla Serbii w 1914 roku.

Wojnę w Ukrainie określa się jako "współczesny kryzys ukraiński". Według instrukcji za źródło tego kryzysu należy uznać Majdan i wydarzenia w Donbasie. Wytyczne dla propagandy mówią też, że "po 2014 roku kraje zachodnie postanowiły »sponsorować na Ukrainie kultywowanie zwyczajów kilku pokoleń ludzi, którzy nienawidzą Rosji i są gotowi zabijać Rosjan za pomocą ideologii mizantropijnej i rusofobii«" - czytamy.

Zgodnie z notatką administracji Putina "rola Rosji jest »wyłącznie pokojowa«”. Wśród wytycznych dla środków masowego przekazu w Rosji, cytowanymi przez ukraiński portal, napisano również, że "agresor próbował w każdy możliwy sposób »ugasić konflikt«".

Instrukcje przypominają "notatki szaleńca" - wskazuje Kanał 24. W tekście dla prokremlowskich mediów mówi się, że "w niedalekiej przyszłości na świecie rozwinie się trend antyamerykański”, a "USA prawdopodobnie już niedługo nie będą w stanie znaleźć ani jednego sojusznika wojskowego czy handlowego".

Niektóre z fragmentów prezentują wyjątkowy poziom cynizmu: "Rosja (przez pełnowymiarową inwazję na Ukrainę – red.) broni nie tylko swoich narodowych interesów, swojej wyjątkowości jako cywilizacji, ale także prawa innych krajów do wyjątkowości i do szacunku w wielobiegunowym świecie".

RadioZET.pl/Kanał 24