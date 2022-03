UE szykuje się na „incydent nuklearny”. Tabletki z jodem, stroje ochronne

Wojna w Ukrainie trwa już ponad 3 tygodnie, mimo że Rosja zakładała początkowo, że inwazja zakończy się już pod 2 dniach zdobyciem Kijowa i zmianą władzy. Ukraińcy stawiają twardy opór, po części dzięki dostawom broni i sprzętu ochronnego od krajów demokratycznych, w tym Polski.

Brak postępów oraz skuteczna pomoc dla obrońców sprawiła, że Putin zdecydował się na straszenie bronią jądrową: ogłosił, że rosyjskie siły odstraszania zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. Zachód uważa, że ryzyko użycia broni nuklearnej jest bardzo niskie, na wszelki wypadek jednak Unia Europejska postanowiła przygotować się na potencjalne zagrożenie. Pod uwagę brane są także ostrzeżenia wywiadu USA o możliwości użycia przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej.

Unia Europejska zabezpiecza się przed atakiem nuklearnym biologicznym i chemicznym

Obywatele UE obawiają się nie tylko użycia przez Putina broni jądrowej. Rosyjskie oddziały atakowały i przejęły kontrolę nad elektrowniami jądrowymi w Czarnobylu i Zaporożu. Eksperci z Państwowej Agencji Atomistyki uspokajają, że nie doprowadziło to do żadnych awarii i nie ma powodów do obaw, Polacy – tak jak Czesi, Belgowie czy Bułgarzy – na wszelki wypadek zaczęli wykupywać zapasy tabletek z jodyną.

PAA apeluje, żeby ich nie zażywać – w przypadku braku zagrożenia promieniowaniem mogą zaszkodzić, zamiast pomóc.

- Komisja pracuje nad zwiększeniem gotowości w dziedzinie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CRBN), działania rozpoczęły się jeszcze przed wojną na Ukrainie – oznajmił rzecznik KE cytowany przez „FT”.

Wspólnota tłumaczy przygotowani wyciągnięciem wniosków z pandemii COVID-19 – Stary Kontynent okazał się nie być przygotowany na takie zagrożenie, jako że powszechnie brakowało na przykład środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

RadioZET.pl/Financial Times

