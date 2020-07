Tragiczny atak na dom sędzi. Nie żyje jej syn, mąż w stanie krytycznym

Tragedia w USA. Syn sędzi federalnej sądu rejonowego w stanie New Jersey Esther Salas został zamordowany w niedzielę w rodzinnym domu w North Brunswick. Mąż sędzi doznał poważnych obrażeń w strzelaninie. Jego stan jest krytyczny. Od ran postrzałowych zginął też napastnik.

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego. 20-letni syn sędzi, Daniel Anderl, student Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie otworzył drzwi do domu. Przed nim stanął mężczyzna w mundurze pracownika firmy kurierskiej FedEx, który oddał serię strzałów.

Tragedia w domu sędzi federalnej

Mężczyzna w stroju kuriera zaczął strzelać. Zabił syna sędzi i ciężko ranił jej 63-letniego męża, znanego adwokata Marka Anderla. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni. W trakcie strzelaniny sędzie Salas była w suterenie. Nic się jej nie stało.

W poniedziałek po południu telewizja CNN przekazała, że nie żyje mężczyzna podejrzany o popełnienia tego przestępstwa. Stacja powołując się na organy ścigania, poinformowała, że napastnik zmarł w rezultacie „samookaleczenia od rany postrzałowej”.

Śledczy nie znają dotąd motywu tej zbrodni. CNN przekazała, że organy ścigania nie były świadome żadnych gróźb wobec Sals. Nie wiadomo także, czy zabójca był zatrudniony w firmie FedEx, czy tylko to pozorował.

Głośne procesy sędzi Salas

Media zwróciły uwagę, że sędzia Salas w minionym tygodniu została wyznaczona do prowadzenia sprawy pozwu zbiorowego przeciwko Deutsche Bank. Inwestorzy nabyli w banku papiery wartościowe między 7 listopada 2017 roku a 6 lipca 2020 roku, a obecnie twierdzą, że bank wprowadził ich w błąd. Z akt sądu federalnego wynika, że inwestorzy zarzucają Deutsche Bank „nieodpowiednie monitorowanie klientów, których sam uznał za stanowiących wysokie ryzyko, w tym między innymi skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina”. Bank prowadził interesy z finansistą (popełnił on w ubiegłym roku w celi samobójstwo) nawet po tym, kiedy został skazany w 2008 roku za zachęcanie nieletnich do prostytucji.

Pośród głośnych procesów, którym przewodniczyła Salas, była m.in. sprawa o oszustwa finansowe gwiazd reality show, Real Housewives of New Jersey, Teresy i Joe’a Giudice. Według Departamentu Sprawiedliwości USA sędzia skazała w roku 2018 na 45 lat więzienia przywódcę „jednego z najbardziej brutalnych gangów ulicznych w Newark” Farada Rolanda. Został on uznany za winnego wymuszania haraczy.

Dziennik „New York Times” przytoczył wypowiedź mieszkającej w sąsiedztwie Salas Marion Costanzy, której zdaniem sędzia zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie stwarza jej praca.

Miała kilka głośnych spraw i zawsze była trochę zaniepokojona

– mówiła Costanza, dodając, że cała rodzina była wyjątkowo dobra i chętna każdemu przyjść z pomocą.

