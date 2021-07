12-letni chłopiec, obawiając się o życie swojej matki, zastrzelił uzbrojonego włamywacza. Do tragedii doszło w amerykańskim stanie Luizjana.

Policja z parafii cywilnej (jednostka podziału administracyjnego w stanie Luizjana) East Feliciana podała, że do dramatycznego zdarzenia doszło 30 czerwca. Sprawca uzbrojony w pistolet próbował wtargnąć na jedną z posesji, w której mieszkała kobieta z dzieckiem.

Według lokalnej telewizji WAFB włamywacz zmusił kobietę do wejścia do jej domu. Wówczas wywiązała się pomiędzy nimi szarpanina, a 12-letni syn kobiety wycelował w stronę włamywacza bronią myśliwską i pociągnął za spust. Pomimo wezwanej na miejsce karetki pogotowia i prowadzonej resuscytacji, mężczyzna zmarł w szpitalu.

"Chłopiec jest bardzo normalną osobą"

- Nie wiem, co można powiedzieć takiemu dziecku. To jest tak przerażający incydent, że w tym tygodniu próbowałem postawić się w takiej sytuacji. Myślałem, co bym powiedział, gdyby moje dzieci w 12 lat zrobiłyby coś takiego - mówił szeryf Jeff Travis z East Feliciana w rozmowie z WAFB.

Matka dziecka w rozmowie z szeryfem zapewniła, że jej syn czuje się dobrze oraz już podjęła działania, aby zapewnić mu potrzebne wsparcie. - Ona rozumie, że chłopiec będzie potrzebował leczenia. Ona musi rozmawiać z ludźmi i pomóc mu zrozumieć, że jest bardzo normalną osobą, która znalazła się w nienormalnej sytuacji - dodał szeryf Travis.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator okręgowy.

RadioZET.pl/WAFB