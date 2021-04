Do kłótni między klientkami doszło w Jacksonville na Florydzie w czerwcu 2020 roku. Tak jak w innych miejscach na świecie - w Stanach Zjednoczonych w sklepach obowiązywały wówczas środki bezpieczeństwa wdrożone w związku z pandemią COVID-19. Obowiązkowe było m.in. zasłanianie ust i nosa.

Do tych obostrzeń nie zastosowała się Debrah Hunter. Personel zwrócił jej uwagę na brak maseczki ochronnej. Podczas gdy kobieta wykłócała się z pracownikami, całe zajście zaczęła nagrywać inna z klientek.

USA. Nakasłała na chorą na raka klientkę w sklepie. Jest wyrok

Według świadków 53-latka miała krzyczeć i grozić personelowi sklepu, a zwrócenie jej uwagi nazwać "zastraszaniem". Kiedy inna z kobiet przebywających w sklepie Heather Sprague zaczęła nagrywać incydent telefonem, Hunter podeszła do niej i nakasłała jej w twarz. Kobieta spędziła wiele dni, obawiając się o zdrowie i życie swoje oraz bliskich. Ostatecznie test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny.

Heather Sprague zdecydowała, że zgłosi sprawę na policję. Ponadto we wpisie na Facebooku obszerniej wyjaśniła motyw swojego postępowania. Okazało się, że kobieta ma raka mózgu i tego dnia była umówiona na wizytę u lekarza, a do sklepu weszła tylko po to, by uciec przed upałem.

Sprawa zakończyła się procesem, a teraz zapadł wyrok w tej sprawie. Sędzia James A. Ruth opowiedział się po stronie Sprague. Zaznaczył, że zachowanie Hunter mogło narazić pokrzywdzoną na poważne i potencjalne śmiertelne konsekwencje.

Debra Hunter ostatecznie została skazana na 30 dni pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości pół tysiąca dolarów (ok. 1900 złotych). Będzie musiała także udać się na terapię, podczas której ma się nauczyć panowania nad agresją.

