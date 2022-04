Ukraińcy siłą wcielani do rosyjskiej armii. „Szantaż, przemoc i groźby”

Podwładni Putina szantażują ukraińskich mężczyzn i siłą wcielają ich do rosyjskiej armii. Policjanci z okupowanych terenów zmuszani są do służenia w prorosyjskich „milicjach ludowych”. Rosjanie stosują metodę kija i marchewki. Z jednej strony grożą rodzinom i bliskim ukraińskich mundurowych, aby zmusić ich do przyjęcia swoich barw na froncie, a z drugiej próbują ich przekupić obietnicami wsparcia socjalnego i przyznaniem rosyjskich emerytur.