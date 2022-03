Chersoń manifestuje przeciw Rosji. "Nie dajcie im żadnego głosu"

Ukraina walczy z Rosją już 17 dobę. Inwazja spowolniła, a Rosjanie rozpoczęli w ostatnich dniach umacnianie na zdobytych ziemiach. Okupanci w Chersoniu, stolicy obwodu chersońskiego, mają przymierzać się do przeprowadzenia głosowania nad utworzeniem nowego regionu separatystycznego, na wzór ługańskiego i donieckiego.

W niedzielę 13 marca przez miasto przeszła kolejna już manifestacja antyrosyjska. Mieszkańcy nieśli wielką flagę Ukrainy w niebiesko-żołtych barwach i skandowali patriotyczne hasła. Nagranie przekazała Radiu ZET pani Svitłana.

Chersoń manifestuje. Ukraińcy sprzeciwiają się planom Rosji [WIDEO]

- Rosyjskie siły okupacyjne zamierzają przeprowadzić "pseudoreferendum" w mieście portowym Chersoń na południu Ukrainy, by utworzyć tam kolejny region separatystyczny – oznajmił w sobotę deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań na Facebooku. Wcześniej Rosjanie dzwonili do jego kolegów z pytaniem, czy są gotowi do współpracy.

- Kategorycznie odmówiłem. Apeluję do wszystkich deputowanych rady obwodowej […] Stworzenie "Chersońskiej Republiki Ludowej" przeobrazi nasz kraj w beznadziejną dziurę pozbawioną życia i przyszłości. Nie dajcie im żadnego głosu! Nie dajcie im możliwości legitymizowania "Chersońskiej Republiki Ludowej" – napisał Chłań.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest wdzięczny każdemu "kto nie poddaje się i pokazuje okupantom, że Ukraina to nasza ziemia". "Każdemu, kto się nie poddaje. Kto protestuje. Kto pokazuje okupantom, że Ukraina to nasza ziemia. Chersoń, Melitopol, Berdiańsk i wszystkie inne miasta. Ukraina wygra!" - zapewnił Zełenski.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP