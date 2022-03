"Państwo terrorystyczne ucieka się do terroru nuklearnego. Znacie słowo Czarnobyl"

- Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego – powiedział Zełenski w nagraniu przekazanym w piątek rano przez jego biuro. - Znacie słowo "Czarnobyl" - dodał.

Wcześniej korespondentka amerykańskiej telewizji NBC podała, że prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przywódcą USA Joe Bidenem o pożarze w elektrowni w Zaporożu.

Pożar w elektrowni w Zaporożu. Zełenski ostrzega

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała w piątek nad ranem, powołując się na informacje od strony ukraińskiej, że nie odnotowano żadnych zmian w poziomach promieniowania w elektrowni jądrowej w Zaporożu w związku z pożarem, który wybuchł tam po rosyjskim ostrzale.

- Dyrektor elektrowni powiedział, że bezpieczeństwo jądrowe zostało już zagwarantowane. Według pracowników zakładu pożar objął budynek szkoleniowy i laboratorium - poinformował na Facebooku Ołeksandr Staruch, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Wcześniej władze w Kijowie potwierdziły, że w wyniku rosyjskiego ostrzału w największej elektrowni atomowej na Ukrainie i w Europie wybuchł pożar.

Rzecznik kompleksu początkowo oznajmił w rozmowie z ukraińską telewizją, że do pożaru doszło w jednym z sześciu reaktorów. - Ten reaktor jest w remoncie i nie działa, ale w środku znajduje się paliwo jądrowe – powiedział.

"Armia rosyjska strzela ze wszystkich stron do Zaporoża, największej elektrowni atomowej w Europie. Ogień już wybuchł. Jeśli elektrownia wybuchnie, to będzie 10 razy większe niż Czarnobyl! Rosjanie muszą natychmiast przerwać ogień, zezwolić strażakom na ustanowienie strefy bezpieczeństwa!" - napisał wcześniej szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

W czwartek 3 marca policja informowała, że Rosjanie zintensyfikowali próby przejęcia kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową.

