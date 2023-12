W czwartek 14 grudnia premier Donald Tusk powołał nowego wojewodę małopolskiego. Krzysztof Klęczar z PSL, pełniący dotychczas urząd burmistrza Kęt, zastąpi na tym stanowisku Łukasza Kmitę z PiS. Nowy wojewoda jeszcze nie zdradza szczegółów planowanych działań. "Na pewno od pierwszego dnia przystąpimy do pracy" - zapowiedział.

Kim jest Krzysztof Klęczar?

Krzysztof Klęczar urodził się w 1982 roku w Oświęcimiu. Z wykształcenia jest zootechnikiem i psychologiem. Posiada doktorat uzyskany na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2014 roku był burmistrzem Kęt, a wcześniej pełnił funkcję m.in. członka zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce i członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

We wpisie w mediach społecznościowych nowy wojewoda małopolski opublikował oficjalne pismo z nominacją od Donalda Tuska. "Pytacie, czy to prawda? Tak. To prawda. Zaczynamy nowy rozdział" - napisał.

Kęty chwilowo bez burmistrza

Urząd Gminy Kęty poinformował, że w związku z powołaniem Krzysztofa Klęczara na funkcję wojewody małopolskiego, automatycznie wygasa jego mandat jako burmistrza tej gminy. "W najbliższym czasie Premier RP wyznaczy osobę, która będzie pełniła urząd Burmistrza naszej Gminy do czasu najbliższych wyborów samorządowych" - wyjaśnił UG Kęty na swojej stronie internetowej.

Źródło: Radio ZET/PAP