Poniedziałkowe orędzie Andrzeja Dudy, podczas którego przekazał, że zamierza desygnować Mateusza Morawieckiego na premiera, a Marka Sawickiego na marszałka seniora, wywołało sporo emocji na scenie politycznej. Co za tym idzie, było też szeroko komentowane w przestrzeni publicznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz stracił "życiową szansę"?

Do decyzji prezydenta odniósł się w programie Polsat News Marcin Mastalerek, który nawiązał też do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ocenił, że lider ludowców "mógł stracić życiową szansę". Podkreślił przy tym, że do Pałacu Prezydenckiego dochodziły sugestie ze środowiska ludowców. Wynikało z nich, że Kosiniak-Kamysz mógłby stanąć na czele Rady Ministrów.

- Mateusz Morawiecki jest politykiem zdeterminowanym. Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz miał 1/10 tej determinacji, to miałby szansę zostać w 2020 roku prezydentem, a teraz premierem. Wydaje mi się, że taka szansa może się nie powtórzyć - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Sawicki odpowiada. "Jeszcze nie raz będzie miał okazję"

Kilka godzin później na słowa Mastalerka odpowiedział marszałek senior Marek Sawicki. - Zapewniam państwa, że przed Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jeszcze dużo życia i z pewnością jeszcze nie raz będzie miał okazję do tego, żeby być premierem Rzeczypospolitej - powiedział w Sejmie.

W kontekście tego, czy może to wydarzyć się w obecnej kadencji, Marek Sawicki odpowiedział: - Nie wiem, ale z pewnością jest to polityk młody, rokujący, dynamiczny. Przed nim jeszcze naprawdę długa kariera polityczna.

Źródło: Radio ZET/Polsat News