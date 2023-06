22. Parada Równości w Warszawie. "Sygnał dla całego świata"

O godzinie 14 z parku Świętokrzyskiego przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wystartowała tegoroczna Parada Równości. Uczestnicy przeszli ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręcili w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską.

Na miejscu jest dziennikarka Radia ZET Joanna Mąkosa. W swoich mediach społecznościowych udostępniła nagranie z imprezy.

Parada Równości. Trzaskowski: Warszawa jest uśmiechnięta

Zanim tegoroczna Parada Równości wystartowała, do jej uczestników zwrócił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samorządowiec podziękował organizatorom, ambasadorom i wszystkim organizacji, które wspierają to wydarzenie.

- Ten sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale całego świata, że Warszawa jest europejska, że Warszawa jest uśmiechnięta, że Warszawa jest tolerancyjna. To jest dla nas niesłychanie istotne - powiedział Rafał Trzaskowski.

"Cała społeczność LGBT+ w Warszawie zawsze będzie bezpieczna"

Podziękował też mer Paryża Anne Hidalgo za przybycie na marsz. - To dla nas bardzo ważne, dlatego że my w pakcie wolnych miast demonstrujemy przywiązanie do wartości. I ta solidarność i wzajemne wspieranie się jest niesłychanie istotne - podkreślił prezydent Warszawy.

Dodał, że "są tacy, którzy próbują oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo tym, że różnorodność, wolność, tolerancja to jest zagrożenie dla polskiej rodziny". - Nie ma większego kłamstwa, dlatego że właśnie różnorodność, tolerancja i równe prawa dla wszystkich są gwarancja tego, że możemy zbudować społeczeństwo otwarte i uśmiechnięte. Jeśli ktoś tworzy zagrożenie dla polskiej rodziny, to ten, kto niszczy polską edukację, ten kto zezwala na inflację, a nie ten, kto jest za różnorodnością - mówił prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski Zapewnił, że w Warszawie "wszyscy mogą czuć się bezpiecznie". - Cała społeczność LGBT+ w Warszawie zawsze będzie bezpieczna i mam nadzieję, że wszyscy będziecie również bezpieczni w Polsce. Zadaniem każdego samorządowca jest to, żeby wspierać wszystkich tych, których populistyczna władza próbuje zrzucić na margines, próbuje na nich szczuć i próbuje budować mity, które nie mają wspólnego z rzeczywistością - powiedział.

Aktywiści Kai Godek spalili tęczowe flagi

Niestety, parada nie obyła się bez przykrych incydentów. Przy Rondzie Dmowskiego na uczestników czekali osoby wspierające Fundację Życie i Rodzina Kai Godek, które spaliły kilka tęczowych flag. Na miejscu pojawiła się policja, która wylegitymowała wandali.

Przed godziną 15 czoło marszu było już na ostatniej prostej do metra Świętokrzyska. Po niemal półtorej godziny od rozpoczęcia marszu, ostatnie platformy wyruszyły spod metra Świętokrzyska. Organizatorzy informują, że tegoroczna Parada Równości osiągnęła rekordową frekwencję.

Parada Równości w Warszawie. Utrudnienia w Ruchu

W miejscu, z którego parada wyruszyła i gdzie się zakończy, od godz. 11 działa "Miasteczko Równości", w którym swoje stoiska mają różnego rodzaju firmy i fundacje. Po paradzie, około godz. 17, pod PKiN na ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się również koncert finałowy parady.

W związku z Paradą Równości w Warszawie występują utrudnienia w ruchu. Wprowadzono też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Innymi trasami kursują autobusu linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525. Zmienione są też trasy tramwajowe linii: 4, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 33, 35, 36, 78.

RadioZET.pl/PAP