Zaginięcie małżeństwa. Policja potwierdza sygnały. Jest nowy trop

Pojawiły się nowe fakty w sprawie zaginięcia małżeństwa z Warszawy. Przypomnijmy, że 44-letnia Aneta Jagła i 49-letni Adam Jagła zniknęli w nocy z piątku na sobotę (19/20 maja). W domu na warszawskim Mokotowie zostawili dwóch nastoletnich synów. Odnaleziono także list napisany do dzieci. "Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni" - napisali. Od tamtego czasu nie wrócili do domu i nie nawiązali też żadnego kontaktu z najbliższymi.

Zaginięcie małżeństwa z Warszawy. Policja potwierdza sygnały

Polsat News poinformował nieoficjalnie, że para zameldowała się w ośrodku w Tatrach. Ustalenia te potwierdziła policja. "Niewykluczonym jest, że zaginieni z 22/23 maja br. nocowali w schronisku górskim Murowaniec w Tatrach" - przekazano.

Małżeństwo zniknęło jednak ze schroniska, zanim pojawili się tam funkcjonariusze. Policjanci sprawdzili monitoring i wiele wskazuje na to, że para faktycznie była w ośrodku.

"Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 – nr tel. 47 72 392 50 lub 47 72 392 52, najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami 112" - przekazała mokotowska policja. Informacje o zaginionym małżeństwie można też przekazać, pisząc na adres mailowy: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.

RadioZET.pl/ polsatnews.pl/ PAP/ policja