Abp. Gądecki poprosił o pieniądze. "Każdy wierny jest zobowiązany"

W środę 14 lutego w Kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu. To ważny czas dla chrześcijan, i to właśnie w związku z tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych. Duchowny zaczął od przypomnienia, że Wielki Post jest czasem na wzmożoną modlitwę.

Abp. Gądecki prosi o pieniądze. Mówił o obowiązku

Gądecki mówił też o konieczności zachowania ścisłego postu, powstrzymania się od posiłków mięsnych i wszelkich zabaw czy imprez. Mogłoby się wydawać, że to standardowy apel do wiernych w ważnym dla Kościoła okresie roku. Problem w tym, że metropolita poznański nawiązał do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie pieniędzy.

Duchowny stwierdził, że "każdy wierny - w miarę swoich możliwości - zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła". - Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej archidiecezji - powiedział.

"Wierni reagują alergicznie"

W swoim przemówieniu abp. Gądecki wyjawił też, na co wydatkowane są zebrane środki. - Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchowego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych archidiecezji. Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i składanie ofiary - mówił.

"Gazeta Wyborcza" zapytała o sprawę jednego z proboszczów archidiecezji poznańskiej. Ten powiedział, że "wierni reagują alergicznie na prośby o pieniądze". - W ubiegłym roku zapłaciło ją u mnie zaledwie 6,5 proc. parafian. Wierni, jak tylko słyszą, że proszę o wsparcie dla instytucji kościelnych, to reagują alergicznie. Podczas okazyjnych zbiórek zbieramy w jedną niedzielę o wiele więcej - powiedział.

