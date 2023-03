Media: ABW rozbiła rosyjską siatkę szpiegowską. Służby w podwyższonej gotowości

ABW zatrzymało sześć osób pochodzących zza wschodniej granicy Polski. Miały one pracować na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Funkcjonariusze ABW odkryli ukryte na ważnych trasach i węzłach kolejowych kamery. Rejestrowały one ruch na torach i transmitowały nagrania do sieci. Znaleziono je m.in. na trasach w pobliżu rzeszowskiego lotniska w Jasionce, które po inwazji z 24 lutego stało się kluczowym hubem do zaopatrywania ukraińskiej armii w sprzęt z Zachodu.

ABW rozbiła rosyjską siatkę szpiegowską w Polsce

Jak ustaliło RMF FM w związku z tą akcją w stan podwyższonej gotowości postawiono funkcjonariuszy służb i policji. Funkcjonariusze szczególną uwagę poświęcają zabezpieczaniu ważnych strategicznie tras kolejowych w Polsce. Wzmocniono także ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej.

Jak poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, oświadczenie w sprawie tych doniesień zostanie przedstawione w czwartek. Konferencję prasową zaplanowano w siedzibie MSWiA o godz. 11.

RadioZET.pl/RMF FM/PAP