Zbigniew Ziobro pojawił się z bronią palną, pistoletem typu glock, wsuniętym za pasek spodni w kopalni w Bełchatowie w poniedziałek 13 marca. Uchwyciły to kamery TVN24. W mediach rozpoczęła się debata nt. zasadności uzbrojenia ministra sprawiedliwości w pistolet, mimo że ma on ochronę odpowiednich służb, m.in. Służby Ochrony Państwa. Wątpliwości jest wiele. Lewica zażądała od premiera wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie, czy Ziobro pojawia się z bronią także na posiedzeniach w parlamencie.

Prokuratorka Ewa Wrzosek na Twitterze doszukiwała się nawet odpowiedzialności karnej, bo - jak podnosi - "przenoszenie broni sportowej odbywa się z zachowaniem określonych zasad, a uczestniczenie w zgromadzeniu publicznym z bronią jest karalne".

Prokuratura Krajowa tłumaczy uzbrojenie Ziobry w pistolet

W środę 15 marca biuro Prokuratury Krajowej wydało oświadczenie w tej sprawie. Jak czytamy, posiadanie - i noszenie - broni przez ministra sprawiedliwości jest uzasadnione, bo w sądzie toczy się sprawa podżegania do jego zabójstwa. Miałoby chodzić o Jana S., okrzykniętego kiedyś "królem dopalaczy". Z ustaleń śledczych wynika, że Jan S. miał oferować 100 tys. zł za zabicie Ziobry - chcąc doprowadzić do zaniechania prac nad zaostrzeniem kar za produkcję i handel dopalaczami. Konflikt interesów jest więc oczywisty.

'W toku prowadzonego przeciwko oskarżonemu Janowi S. postępowania sądy wielokrotnie wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo zarzucanych mu czynów. Systematycznie przedłużały też areszt tymczasowy oskarżonego, w którym pozostaje do dziś' - czytamy w oświadczeniu. W sumie Jan S., vel król dopalaczy usłyszał 14 zarzutów, wśród nich podżeganie do zabójstwa nie tylko Ziobry, ale też policjanta i innego prokuratora. Zatrzymano go 3 stycznia 2020 r., był już wtedy poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskimi nakazami aresztowania. Obecnie jest wciąż w areszcie i czeka na wyrok. W jego sprawie wciąż toczy się postępowanie.

RadioZET.pl