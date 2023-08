Nieoczekiwana deklaracja Donalda Tuska. Adam Bodnar na liście KO

Podczas przemówienia po posiedzeniu Rady Krajowej PO lider tej formacji Donald Tusk poinformował o decyzjach partii dotyczących list wyborczych.

- Chciałbym z wielką satysfakcją poprosić na scenę tych, którzy uznali te same priorytety za własne i z którymi pójdziemy na ten bardzo poważny bój o przyszłość Polski. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. Poproszę na scenę Michała Kołodziejczaka z Agrounii. Mam wyjątkową satysfakcję, że tacy ludzie o różnych rodowodach, o różnej drodze życia i [...] nie wahaliśmy się ani chwili - powiedział Tusk.

Adam Bodnar kandydatem KO do Senatu

Lider PO zaprosił też na scenę byłego RPO Adama Bodnara, który - jak wcześniej podawały media - ma być kandydatem do Senatu. – Niepokora i sprzeciw wobec tego, co jest wokół nas to to, co nas łączy z panem Kołodziejczakiem – stwierdził były Rzecznik Praw Obywatelskich.

Donald Tusk nazwał Bodnara "legendarnym RPO". - Jestem bardzo dumny, że zdecydował się pan startować do Senatu z naszego Komitetu. Jako taki symboliczny gest, że naprawdę wiemy, o co nam chodzi i chodzi nam dokładnie o to samo - zaznaczył lider PO.

W październikowych wyborach z list KO wystartują także Bogusław Wołoszański, Hanna Gill-Piątek, Karolina Pawliczak i Apoloniusz Tajner.

