Atak na polskiej granicy. Straż Graniczna publikuje nowe nagranie

Straż Graniczna pokazała nowe nagranie z granicy polsko-białoruskiej. W piątek (15.09) w rejonie działania placówek SG w Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych patrole pograniczników zostały obrzucone kamieniami i tlącymi gałęziami po tym, gdy trzem grupom osób udaremniły próbę przedostania się do Polski. "Cudzoziemcy próbowali uszkodzić kamery - element bariery elektronicznej. Kamery nie zostały uszkodzone, są dobrze zabezpieczone" – czytamy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Od prawie dwóch lat trwa organizowana przez białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki presja migracyjna. Według najnowszych statystyk Straży Granicznej od początku 2023 roku na granicy między Polską i Białorusią było 21 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu – ok. 2,5 tys., w maju – ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu – blisko 2,8 tys. Od początku września Podlaski Oddział SG odnotował ok. 450 prób. Cudzoziemcy zatrzymywani w tym roku pochodzili z 52 krajów.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W 2024 roku ma ruszyć budowa takiej elektronicznej zapory również wzdłuż rzeki Bug w Lubelskiem oraz Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Według planu rządowego firmy, które wykonają tę zaporę, mają być wyłonione do końca 2023 roku, a inwestycja sfinansowana ze środków UE. Kamery i czujniki ruchu będą instalowane na brzegach rzek w pasie drogi granicznej.