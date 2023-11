Atak nożem na 12-letnią Anastasię. Są nowe informacje o stanie dziecka

12-letnia Anastasia została zaatakowana w poniedziałek, ok. godz. 17, na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie, gdy szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. Po operacji utrzymywana była w śpiączce farmakologicznej, ale we wtorek późnym popołudniem została wybudzona.

- Jej stan jest dobry i rokowania lekarzy także. Dziecko jest kontaktowe i wkrótce zostanie przewiezione do Kliniki Chirurgii Dziecięcej - powiedział PAP w środę rano rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Tomasz Warchoł. Dodał, że dziecko czeka jeszcze na konsultację okulistyczną, skarży się bowiem na gorsze widzenie w jednym oku.

Rzeszów. Atak nożem na 12-letnią Anastasię. Zatrzymano podejrzanego

Według ustaleń prokuratury dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu i nagle nieznany mężczyzna miał zajść ją od tyłu i zadać kilka ran w szyję i głowę ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Dziewczynka zachowała przytomność i zdołała zadzwonić do mamy, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy.

W sprawie zatrzymano 16-latka z Rzeszowa. W środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski poinformował, że z uwagi na wiek sprawcy, został on przesłuchany przez policję.

- 16-latek odmówił odpowiedzi na pytanie o to, czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień - przekazał prokurator. Zapowiedział jednocześnie, że jeszcze w środę prokurator, działając na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, skieruje wniosek do Sądu Rodzinnego.

- O wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu, o zastosowanie środków tymczasowych, a przede wszystkim o umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz o zastosowanie trybu przewidzianego w art. 67 ustawy, tj. o przekazanie sprawy prokuratorowi wobec stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 10 § 2 kodeksu karnego – przekazał prok. Ciechanowski.

Artykuł ten mówi, że jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego, m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli m.in. okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Źródło: RadioZET/PAP - Agnieszka Pipała