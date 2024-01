8-latka potrącona przed szkołą. Nauczycielka wjechała w nią i pociągnęła kilka metrów

Jak dowiedziało się Radio ZET, do groźnego wypadku doszło w środę rano na terenie parkingu przed jedną ze szkół w Bielawie (woj. dolnośląskie). Spiesząca się na lekcje 8-latka potknęła się i upadła na ziemię.

Bielawa. 8-latka potrącona na parkingu szkolnym

Leżącej dziewczynki nie zauważyła niestety wjeżdżająca pod budynek nauczycielka. Kobieta wjechała autem na 8-latkę i pociągnęła ją kilka przez kilka metrów. Z pierwsza pomocą ruszył mężczyzna, który w tym czasie przywiózł swoje dziecko do szkoły.

- Zaczął krzyczeć, podnosić ten samochód, nie stracił zimnej krwi. Razem podlewarowali to auto, podłożyli taką szynę i wyciągnęli dziecko - relacjonował w rozmowie z Radiem ZET Emil Wojtyra, zastępca prokuratora rejonowego w Dzierżoniowie, która to jednostka zajmuje się tą sprawą.

Jak dodał, na miejsce "niezwłocznie przyjechała karetka". Dziewczynkę reanimowano przez ok. 20 minut, a następnie przetransportowano ją śmigłowcem LPR-u do szpitala we Wrocławiu, gdzie będzie operowana. Jej stan określany jest jako ciężki.

