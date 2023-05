Bocian z grilla. Pracownicy nadleśnictwa znaleźli go, gdy był już cały w marynacie

Majówka to w Polsce czas, w którym wiele osób spotyka się w ogródkach czy na działkach, by rozpalić grilla i w miłej atmosferze zjeść ulubione smakołyki. Okazuje się, że grillować lubią tylko ludzie, ale i bociany. Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt piotrkowskiego nadleśnictwa ratowali bociana, który wpadł do marynaty.

Bocian na grillu. Nadleśnictwo pokazało nagranie

- Bocian biały cały pokryty był olejem jadalnym z przyprawami. Nie wiadomo, jak doszło do tego zdarzenia. Przypuszczamy, że wpadł do dużego, pozostawionego bez zabezpieczenia naczynia z marynatą - powiedzieli w rozmowie z portalem ebe24.net pracownicy Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt.

W mediach społecznościowych pokazali też krótkie nagranie, na którym widać jak bocian został wykąpany i odtłuszczony. - Ptak potrzebuje jeszcze kilku dni na uporządkowanie upierzenia. Kiedy tylko odzyska możliwość lotu, zostanie wypuszczony na wolność - dodali pracownicy ośrodka.

RadioZET.pl/ebe24.net