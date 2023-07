Burze uderzyły. Pojawiły się superkomórki, ogromny lej na niebie w Wielkopolsce

Pogoda w środę się popsuła. Przez Polskę przetaczają się burze. Jak informują w mediach społecznościowych Łowcy Burz, obecnie wyróżniamy trzy ośrodki burzowe: na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Dolnym Śląsku. Wcześniej Sieć Obserwatorów Burz ostrzegała przed burzą posiadającą cechy superkomórki burzowej na północ od Poznania i publikowała nagrania ulewy przechodzącej przez Wielkopolskę.

Co więcej, w tym regionie zaobserwowano także lej kondensacyjny. “W miejscowości Stróżewo w powiecie chodzieskim pojawił się dobrze wykształcony lej kondensacyjny. Nie mamy póki co informacji o kontakcie z ziemią” - czytamy.

Pogoda. Burze nad Polską. W Stróżewie pojawił się lej kondensacyjny

Lej kondensacyjny - w uproszczeniu - jest wirem, który powstaje z powodu różnicy ciśnień między powietrzem w jego wnętrzu i na zewnątrz. Jeśli lej dosięgnie ziemi nazywany jest tornadem lub trąbą powietrzną.

IMGW wydał w środę ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem. Aktualnie obowiązują one w 12 województwach:

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

warmińsko-mazurskim (powiaty zachodnie);

mazowieckim (poza wschodnimi powiatami);

łódzkim;

wielkopolskim (z wyłączeniem zachodnich powiatów);

dolnośląskim (poza powiatami północno-zachodnimi);

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

świętokrzyskim;

podkarpackim (oprócz krańców północno-wschodnich).

Ostrzeżenia są aktualne do godz. 22. Ponadto dla południowych krańców woj. małopolskiego i podkarpackiego Instytut wydał alert 2. stopnia przed silnymi opadami, który będzie obowiązywał od godz. 11 w czwartek do północy. Dla południowej części woj. opolskiego oraz południowej części woj. śląskiego wydano ostrzeżenia 1. stopnia przed silnymi opadami. Alert jest aktualny od godz. 5 rano do godz. 21 w czwartek.

Synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka podała, że front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód. - Przyniesie silniejsze opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Nie powinny one dotrzeć tylko na Podlasie, na krańce północno-wschodnie - przekazała synoptyk.

Radar i mapa burzowa na żywo

Aktualna mapa burzowa Polski jest dostępna online, dzięki czemu na bieżąco można sprawdzać, gdzie jest burza danego dnia. Radar burzowy pokazuje na żywo przemieszczające się dziś chmury i komórki burzowe.

Radar burzowy na żywo

