Urlopy w Polsce. Synoptyk nie ma wątpliwości. Przekazał złą wiadomość

Pogoda w Polsce sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Pod koniec tygodnia upały jednak dadzą się we znaki. Skwarowi będą towarzyszyć groźne zjawiska. Już w środę IMGW wydało ostrzeżenia aż dla 13 województw.

Ekstremalnie ciepłe lato. Upały pod koniec tygodnia

Czeka nas ekstremalnie ciepłe lato. W najbliższym tygodniu należy się spodziewać wysokich temperatur. Niektóre dni będą wręcz upalne, wystąpić mogą burze z gradem i porywistym wiatrem. Pod koniec tygodnia na termometrach spodziewane są temperatury w okolicach 35 st.

- Na termometrach coraz częściej będą się pojawiały wartości powyżej 30 stopni Celsjusza i ogólnie średnia temperatura dla okresu letniego w kraju ma być powyżej normy - mówi w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Podkreśla, że jak na razie rok jest gorętszy od 2022. - Wówczas upały mieliśmy w czerwcu, ale w lipcu nie było temperatur powyżej normy wieloletniej - tłumaczy.

Rzecznik IMGW ostrzega Polaków na urlopach

W tym roku lipcowe temperatury już ją przekroczyły, a mamy dopiero początek miesiąca. Zła wiadomość jest taka, że upały nie ucieszą nawet urlopowiczów, bo niosą ze sobą szereg niekorzystnych zjawisk. - Możemy się spodziewać gwałtownych zjawisk atmosferycznych, przede wszystkim burz - wyjaśnia. Dodaje, że chodzi też o groźne sinice, które już doprowadziły do zamknięcia wielu plaż nad Bałtykiem, a na Mazurach mogą skutkować spektakularnym "zakwitnięciem" jezior, co też uniemożliwi kąpiel.

Przypomnijmy, w środę w południe sanepid na swojej stronie internetowej poinformował, że woda we wszystkich kąpieliskach w woj. pomorskim nadaje się do kąpieli. Dzień wcześniej zamkniętych było 11 kąpielisk: w Gdyni i Sopocie. W poniedziałek czerwona flaga zakazująca wejścia do wody powiewała na 12 strzeżonych kąpieliskach: w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.

Zobacz także: Gdzie nad wodę? Zamknięte kąpieliska, sinice, lista kąpielisk 2023

Walijewski uważa, że lato raczej nie pobije rekordów z 2015 roku, gdy notowaliśmy temperatury na poziomie niemal 40 kresek. - Ale w ciągu najbliższych 10 lat wartość 40-stopniowa na termometrach najprawdopodobniej pojawi się w Polsce - zastrzega.

Synoptyk dodaje, że istnieją prognozy amerykańskich klimatologów, którzy wskazują, że 2023 rok globalnie będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. - Jest to spowodowane przez wiele przyczyn, m.in. ocieplający się klimat, coraz większą koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze. Niektórzy uważają, że wpływ na to mogą mieć też wybuchy niektórych wulkanów, które były notowane w 2022 roku - podsumowuje Walijewski.

RadioZET.pl/PAP