Dantejskie sceny na basenie. Tłum chciał dokonać samosądu. Do sieci trafiło nagranie

W sobotę około godziny 17:00 na basenie miejskim w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej osoby przebywające na kąpielisku próbowały dokonać samosądu na grupie kilku mężczyzn.

Bytom. Próba samosądu na basenie. Policja użyła gazu

– Rzeczywiście byliśmy zmuszeni tam interweniować. Dostaliśmy zgłoszenie o jakimś niestosownym zachowaniu grupki mężczyzn w stosunku do małoletnich dzieci – potwierdziła kom. Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Mimo szybkiej reakcji policji, mieszkańcy sami zatrzymali podejrzane osoby i próbowali wymierzyć im karę. Policja nie zezwoliła im na ten czyn. Doszło do przepychanek i wyzwisk. Funkcjonariusze użyli gazu, aby zapobiec eskalacji agresji.

– Tłum emocjonalnie zareagował na tę informację. W wyniku tego zdarzenia zatrzymaliśmy cztery osoby podejrzane o pedofilię – są to osoby w wieku od 18 do 48 lat – poinformowała kom. Lenkiewicz. Według policji są to obcokrajowcy.

– Na jutro są zaplanowane czynności z udziałem prokuratora. I to prokurator będzie decydował o tym, czy i jakie zarzuty usłyszą i czy usłyszą je wszyscy, jeden, czy dwóch – dodała komisarz.

RadioZET.pl/PAP