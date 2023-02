Barbara Nowak skomentowała założenia raportu o konsumpcji, przygotowane przez organizację działającą na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu C40 Cities.

Sprawa wywołała w Polsce wielkie kontrowersje po publikacji "Dziennika Gazety Prawnej". Gazeta wskazała, że międzynarodowe stowarzyszenie burmistrzów, w którym jest m.in. prezydent Warszawy, ma zamiar ruszyć z pilotażem, który oznacza w przyszłości znaczące ograniczenie konsumpcji (mięsa, nabiału) i mobilności (samochodowej, samolotowej) mieszkańców, względem dzisiejszych możliwości. Motywem są ambitne cele klimatyczne.

Cele raportu C40 Cities. Mocny komentarz Barbary Nowak

Raport zakładał np. redukcję spożycia mięsa (do 16 kg rocznie na osobę), czy nabiału (do 90 kg), ale i podróżowania samolotem (jeden lot w dwie strony raz na dwa, a nawet trzy lata). „Brakowało jednak wyraźnych wskazań, jak te cele osiągnąć, tym bardziej, że władze lokalne mają ograniczone kompetencje w tych dziedzinach” – przypomina "DGP".

Mocno krytycznie do wizji takich ograniczeń odnoszą się rządzący. Przychylna PiS Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, dała temu wyraz w niedzielnym wpisie na Twitterze.

"Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40, a w niej np. dietę planetarną, czyli bez mięsa, bez nabiału. W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci wg założeń agendy C40 - oceniła małopolska kurator oświaty. "Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna" – zarzuciła wprost Barbar Nowak.

- W PiS zapanowała panika, skoro dopuszczają się takich manipulacji. Wcześniej straszyli, że będę uczył masturbacji w przedszkolach, straszyli, że sprowadzimy islamskich terrorystów, a teraz znowu opowiadają niestworzone rzeczy – mówił w Wirtualnej Polsce Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

C40 Cities program

C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast - w tym Warszawy - by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Przewodniczącym jest obecnie burmistrz Londynu Sadiq Khan. W 2021 r. ponad tysiąc lokalnych samorządów dołączyło do inicjatywy C40 ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury. Do stowarzyszenia należy 97 miast, stolic i dużych miasta, głównie z krajów Europy i USA.

Głównym środkiem ograniczenia wzrostu średnich temperatur ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych. Działania uwzględnione w raporcie C40 to m.in. ograniczenie wykorzystania dóbr konsumpcyjnych, których produkcja i dystrybucja szczególnie przyczynia się do wzrostu globalnych emisji - jak np. produkcja mięsa czy transport lotniczy.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Krzykowska