"Poślizgnął się na betonowej skarpie i zsunął do zalewu". Dramat podczas spaceru

Do tragedii doszło w poniedziałek po południu. Jak poinformowała mł. asp. Joanna Szczepaniak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie (woj. świętokrzyskie), ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie tamy nad zalewem Chańcza, w miejscu do tego niedozwolonym spacerowało troje znajomych, 29-letni mężczyzna i dwie 24-letnie kobiety.

29-latek utonął w zalewie. "Wypadł mu z ręki głośnik"

- W pewnym momencie mężczyźnie wypadł z ręki przenośny głośnik, próbując go odzyskać, poślizgnął się na stromej betonowej skarpie, zsunął do zalewu i zniknął pod wodą - przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Na pomoc mężczyźnie ruszyły towarzyszące mu kobiety, jednak same zaczęły tonąć. Pomocy udzieliły im osoby przebywające nad zalewem.

Poszukiwania mężczyzny trwały ok. 30 minut, w akcję ratowniczą zaangażowani byli strażacy. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się ok. siedmiu metrów od miejsca, w którym wpadł do wody, na głębokości ponad trzech metrów.

- Mimo długotrwałej reanimacji jego życia niestety nie udało się uratować - dodała funkcjonariuszka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zarówno ofiara, jak i kobiety były trzeźwe.

RadioZET.pl/PAP