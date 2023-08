Ciało płynęło środkiem rzeki, pod lustrem wody. Nie żyje mężczyzna

Oficer prasowa śremskiej policji podinsp. Ewa Kasińska poinformowała, że po godz. 11 funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie o ciele człowieka w Warcie. Na miejsce wysłano policjantów z patrolu wodnego.

- Funkcjonariusze o godz. 11.50 na wysokości miejscowości Bystrzek zauważyli płynące środkiem rzeki, pod lustrem wody, ciało człowieka. Policjanci weszli do wody i wyciągnęli na brzeg ciało mężczyzny, który nie wykazywał oznak życia - przekazała Ewa Kasińska.

- Następnie wspólnie ze strażakami, którzy po chwili przybyli na miejsce, wykonywali medyczne czynności ratunkowe. Trwały one do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego, który stwierdził zgon mężczyzny - dodała. Zmarły to 53-letni mieszkaniec gminy Śrem. Decyzją prokuratora ciało zostanie poddane sekcji zwłok.

Policjantka zaznaczyła, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż 53-latek wcześniej pływał kajakiem. - Wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia badają policjanci Wydziału Kryminalnego, prowadząc czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Śremie - podkreśliła.

Szymon Kiepel (PAP)