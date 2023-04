Czarnek zapowiada rewolucję w szkołach. Chce dać odpór "pochodowi genderowskiemu"

Przemysław Czarnek, pytany w czwartek przez PAP o to, czy można spodziewać się kolejnej wersji ustawy oświatowej, odpowiedział, że "trzeba będzie do tego tematu wrócić". - To jest niezwykle ważna rzecz. Rodzice muszą wiedzieć, czego się uczą ich dzieci w polskich szkołach - stwierdził.



Zapowiedział, że prace nad kolejną wersją nowelizacji ustawy oświatowej to zadanie na przyszłą kadencję. - Jeśli chodzi o inicjatywy poselskie czy rządowe, to już nie czas w tej kadencji, ale jesienią, po wygranych wyborach, natychmiast do tego powrócimy - przekazał Czarnek. W jego ocenie "pochód genderowski przez polskie szkoły został zamrożony, ale nie został powstrzymany całkowicie".

Minister edukacji zapowiada powrót "lex Czarnek"

W marcu 2022 r. prezydent Andrzej Duda zawetował pierwszą wersję "lex Czarnek”. Przepisy wzmacniały rolę kuratorów oraz nadzór nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.



W październiku 2022 r. posłowie PiS złożyli kolejny projekt noweli Prawa oświatowego. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie procedowała poselski i prezydencki projekt w tej sprawie. Projekt poselski wybrano jako wiodący. Sejm odrzucił wówczas uchwałę Senatu, odrzucającą nowelizację Prawa oświatowego, jednak w grudniu została ponownie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Prezydent zawetował ustawę (lex Czarnek 2.0, przyp.), choć wcześniej mówił co innego. Wziął inne okoliczności pod uwagę - powiedział w grudniu w Radiu ZET minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zarówno uchwaleniu pierwszej wersji projektu, jak i powtórnej próbie wprowadzenia “lex Czarnek” towarzyszyły protesty uczniów, nauczycieli oraz samorządowców.

RadioZET.pl/ Rozmawiała Anna Nartowska (PAP)