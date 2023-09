Czarnek zapowiada zmiany na maturach. Chodzi o kluczową kwestię

Przemysław Czarnek w programie “Gość Radia ZET” odpowiedział słuchaczowi, który chciał się dowiedzieć, co minister sądzi o pomyśle podniesienia progu zdawalności matury do 50 proc. - W konsekwencji następnych lat tak będzie - zapowiedział szef resortu edukacji i nauki.

- Nie wiem, czy do 50 proc., ale na pewno na przedmiotach rozszerzonych nie będzie już tak, że bez względu na to, jaki jest poziom zdawalności, matura jest zdana - mówił Czarnek. Obecnie uczeń przystępujący do matury musi zdobyć co najmniej 30 proc. punktów, aby zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy to także części ustnej). Inaczej jest w przypadku matury rozszerzonej, na której nie obowiązuje żaden minimalny próg punktowy.

Czarnek: będziemy podnosić próg zdawalności matury

Minister dopytywany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, kiedy możemy spodziewać się zmiany, odpowiedział, że to kwestia 1-2 lat. - Warunki zdawania egzaminu maturalnego, podyktowane pandemią koronawirusa i postulatami środowiska, one (obowiązywały - red.) w roku poprzednim i obecnym, w kolejnych latach matura wraca do swoich torów, tych właściwych - dodał Czarnek.

Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/23 został przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. To oznacza ograniczenie zakresu materiału o ok. 20-25 proc. Również w roku szkolnym 2023/24 wymagania na egzaminach będą okrojone.