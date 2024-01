Decyzja MEN radykalnie zmieni szkołę. Rodzice to odczują. "Nie może być tak”

Szykują się duże zmiany w szkołach. Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer powiedziała we wtorek w Radiu ZET, że podstawa programowa zostanie odchudzona nawet o 20 proc. Odetchną też rodzice, ponieważ wiceministra chce likwidacji prac domowych dla uczniów z klas 1-3. - Nie mają one sensu, realnie to nie jest zadanie tylko dla dzieci, ale również zadanie domowe dla rodziców - zwróciła uwagę Lubnauer.