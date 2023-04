Wypadek busa, którym jechało 14 osób. Pojazd wpadł do rowu

Do wypadku doszło w czwartek 13 kwietnia ok. godz. 4 nad ranem na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Elżbiecin niedaleko Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie). Jak podaje lokalny portal echodnia.eu, autokar zjechał z jezdni do rowu i "położył" się na boku.

Elżbiecin. Wypadek na DK 73. Cztery osoby w szpitalu

Pojazdem podróżowało 14 osób - 12 pasażerów i dwóch kierowców. Jak tłumaczył w rozmowie z serwisem mł. bryg. Piotr Dziedzic, oficer prasowy Komendy Powiatowej buskiej straży pożarnej, strażacy - którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia - udzielili pomocy rannym.

Do szpitala trafiły trzy kobiety i 15-letnie dziecko. Co zaś mogło być przyczyną wypadku busa, który jechał z Ukrainy do Poznania? O tym mówił w rozmowie z echodnia.eu asp. szt. Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca kursowego autokaru - prawdopodobnie aby ominąć sarnę, która wyskoczyła na drogę - skręcił gwałtownie w prawo. Pojazd zjechał na pobocze, a tam zsunął się z nasypu i położył na boku - powiedział.

Obrażenia, które odniosły osoby poszkodowane, nie zagrażają na szczęście ich życiu. Na miejscu zaś działały trzy zastępy straży pożarnej oraz policja. Powstały utrudnienia w ruchu, a pas w kierunku Kielc zablokowano na kilka godzin.

RadioZET.pl/echodnia.eu