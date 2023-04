Wideo trafiło do sieci w piątek. Widać na nim, jak dwóch młodych napastników bije mężczyznę. Uderzają go łokciami, pięściami i kastetem. Poszkodowany próbuje się jedynie zasłaniać przed ciosami. Na jednym z ujęć można dostrzec krew na jego twarzy.

“Z tego, co się dowiedziałem, to biją i znęcają się nad nim regularnie. Ofiara pobicia jest osobą niepełnosprawną psychicznie, lecz nieszkodliwą” - napisała osoba, która opublikowała nagranie w mediach społecznościowych. Z kolei “Dziennik Bałtycki” podał, że pobity mężczyzna choruje psychicznie i jest bezdomny.

Pobicie chorego mężczyzny w Gdańsku

Policja zajęła się sprawą po tym, jak wideo zostało upublicznione. - Wczoraj po południu policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zabezpieczyli materiał filmowy, który ukazał się na jednym z portali. Na filmie widać, jak dwóch mężczyzn bije pokrzywdzonego, a kobieta nagrywa to zdarzenie – relacjonowała w sobotę podinsp. Magdalena Ciska.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze podczas swojej pracy zdobyli wiele informacji dotyczących zdarzenia i wszystkie szczegółowo sprawdzili. Szybko wytypowano domniemanych sprawców i aresztowano 21- i 22-latka oraz 16-letnią dziewczynę.

- Jeszcze tego samego dnia po godzinie 21 na terenie jednego z pustostanów przy ul. Słowackiego kryminalni z komendy miejskiej oraz komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali do tej sprawy 16-letnią gdańszczankę, oraz 21-latka z Pruszcza Gdańskiego i 22-latka z Gdańska. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, natomiast 16-latka została przewieziona do policyjnej izby dziecka. Podczas sprawdzania jej danych okazało się, że jest poszukiwana i sąd rodzinny i nieletnich wydał postanowienie o umieszczeniu jej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - poinformowała oficer prasowa.



Za udział w pobiciu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze do 8 lat więzienia.

