Skażona woda w mieście. Zamknięto żłobek, utrudnienia dla tysięcy ludzi

Skażona woda w Głogówku (woj. opolskie) utrudnia życie mieszkańcom już od piątku 19 maja. Tego dnia sanepid poinformował o znalezieniu w wodzie przesyłanej wodociągiem należącym do Zakładu Komunalnego Głogówek bakterii coli. Ponad 6 tysięcy osób do czasu usunięcia szkodliwych drobnoustrojów z sieci nie może korzystać z wody z kranu.

Jak poinformował Urząd Gminy w Głogówku, ze względu na istniejące zagrożenie, podjęto też decyzję, by w poniedziałek nie otwierać żłobka. W pozostałych placówkach wychowawczo-oświatowych zajęcia prowadzone są z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Głogówek. Skażona woda w mieście. Zamknięto żłobek

W niedzielę 21 maja Zakład Komunalny Głogówek opublikował nowy grafik dostaw wody pitnej i wody dla zwierząt gospodarskich na kolejne dni. "Zmieniła się lokalizacja punktu dystrybucji na Oraczach i doszedł całodobowy samoobsługowy punkt dystrybucji przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku" - czytamy.

Awaryjne zaopatrzenie w wodę z beczkowozów dotyczy całej miejscowości (w tym Winiar i Oraczy, bez Głogowca), ale też Mochowa, Dzierżysławic, Rzepcza, Kierpnia, Chudoby, Nowych Kotkowic i Nowego Dworu Prudnickiego. Pełny wykaz punktów dystrybucji wody pitnej podano na stronie gminy: www.gminaglogowek.info.

Już wcześniej ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli i Escherichia coli do mieszkańców powiatu prudnickiego (województwo opolskie) został wysłany Alert RCB o treści: "Uwaga! Woda niezdatna do picia na terenie gm. Głogówek. Może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych. Śledź komunikaty UM Głogówek". Wyniki ponownych badań sanepidu pod kątem zdatności wody do spożycia będą znane jeszcze w poniedziałek.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik/Gov.pl