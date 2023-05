W Stargardzie liczącym ponad 67 tys. mieszkańców od czwartku nie było wody po awarii głównej magistrali wodnej. - Mamy poważną awarię na sieci wodociągowej, na pewno pierwszą taką od co najmniej 20 lat. Doszło do uszkodzenia, rozszczelnienia żeliwnej rury o bardzo dużej średnicy: 600 mm - powiedział portalowi Stargard News Radosław Kalisz, kierownik pionu techniczno-eksploatacyjnego w spółce Wody Miejskie w Stargardzie.

- To była trudna noc - ocenił w rozmowie z Onetem rzecznik stargardzkiego magistratu Piotr Styczewski. Mimo oficjalnych komunikatów wzywających do zrobienia zapasów wody, rzecznik zapewnił, że przywrócono ją w kranach i udało się zlokalizować dokładne miejsce awarii. - Trwają prace nad jej usunięciem. Mogę też powiedzieć, że woda w kranach została już przywrócona. Ciśnienie może być nieco niższe, ale nie powinno być przerw w dostawie. Beczkowozy pozostaną jednak na miejscu na wszelki wypadek - stwierdził.

Informację o tym, że woda jest już w krajach w całym mieście o godz. 10 potwierdziła portalowi RadioZET.pl Katarzyna Grzesiak z biura prasowego w Urzędzie Miasta w Stargardzie. Zaznaczyła jednak, że prace nadal trwają. Z wodą wciąż mogą być problemy - w kranach jest niskie ciśnienie i jeśli ktoś potrzebuję większej ilości wody, powinien skorzystać z beczkowozu.

Stargard. Duża awaria magistrali wodnej

Na terenie miasta dostępne są mobilne punkty czerpania wody. W czwartek beczkowozy ustawiono m.in. na parkingu przed Stargardzkim Centrum Kultury, na parkingu przy przychodni na os. Zachód, na Rynku Staromiejskim i przed siedzibą Straży Pożarnej na ul. Bogusława IV.

Mimo awarii w mieście funkcjonują szkoły, przedszkola i żłobki, ale ich praca jest utrudniona. W piątek dodatkowe beczkowozy pojawią się też przy Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Wielkopolskiej i na deptaku przy ul. Pogodnej.

- Wszystkich rodziców i opiekunów informuję, że bez obaw możecie w piątek wysłać swoje dzieci do przedszkoli, szkół i do żłobka. Nasza kadra się nimi zaopiekuje, a my zapewnimy dostawy wody - poinformował prezydent Stargardu Rafał Zając.

Do czasu usunięcia awarii zamknięta jest ul. S. Czarnieckiego - na odcinku od skrzyżowania z placem Świętego Ducha, do skrzyżowania z ul. Skarbową. Do chwili otwarcia drogi autobusy MPK Stargard kursują objazdami.

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP/Stargard News