Do wypadku doszło we wtorek rano na drodze powiatowej nr 1607 w miejscowości Gołoty koło Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie). Zderzyły się tam ze sobą dwa samochody osobowe.

Groźny wypadek. Nie żyje 31-letni mężczyzna

Jak podają służby, cytowane przez Wirtualną Polskę, kierowca mazdy jechał z Unisławia w kierunku Gołot. "Podczas wyprzedzania citroena otarł się o jadący przed nim samochód i uderzył w drzewo" - czytamy w artykule.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas ok. godz. 10:30. Na miejscu zastaliśmy nieprzytomnego kierowcę. Strażacy wspólnie z zespołem pogotowia ratunkowego przystąpili do reanimacji - poinformował w rozmowie z WP mł. kpt. Kasper Korczak ze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

31-letni kierowca jednego z nich, pomimo przeprowadzonej reanimacji przez ratowników, zmarł. Trasa na czasu przeprowadzenia oględzin i usunięcia uszkodzonych pojazdów została zablokowana.

