Alert RCB wydano w czwartek dla mieszkańców na terenie części woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. "Uwaga! Dziś (13.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - przekazało RCB.

Niebezpieczna pogoda w Polsce. Burze i ulewny deszcz

Burze i ulewny deszcz przetaczają się przez południową i centralną Polskę. IMGW wcześniej wydał alerty I i II stopnia przed burzami z gradem i ulewami. Wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego odcinka Odry i jej dopływów. Obowiązuje ono w czwartek do końca dnia.

Prognozowana wysokość opadów w południowej części kraju to 20 mm. Lokalnie na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacia i Śląska opady mogą osiągnąć wysokość nawet do 45 mm. - Tam sytuacja jest niebezpieczna. Dla tych, którzy wybierają się w góry to bardzo istotna informacja, bo tam będzie mocno lało, a okresami mogą wystąpić nawet burze - ostrzegł w czwartek synoptyk IMGW Jakub Gawron.

W środę strażacy odnotowali 335 interwencji w związku z burzami. Najwięcej w województwie łódzkim - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. W czasie burz prewencyjnie ewakuowano cztery obozy harcerskie.

RadioZET.pl/PAP