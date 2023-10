Incydent na granicy z Białorusią, atak na polski patrol. Pokazano nagranie

Straż Graniczna poinformowała na Twitterze (X), że wśród cudzoziemców próbujących przedostać się do Polski, 12 osób na widok polskich patroli, zawróciło na Białoruś. Na terenie działania pograniczników z placówki w Dubiczach Cerkiewnych odnotowano kolejny incydent rzucania w polskie patrole kamieniami i palącymi się gałęziami. "Nikt nie doznał obrażeń" - poinformowała SG.

Na zamieszczonym filmiku widać, jak przez graniczny płot przerzucane są na polską stronę palące się gałęzie, które spadają obok polskich patroli stojących na tzw. drodze technicznej.

Incydent na granicy z Białorusią, atak na polski patrol

Do rzucania palącymi się gałęziami doszło na granicy w okolicach Białowieży. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz, zdarzenie miało miejsce po godz. 22 w poniedziałek, a rzucane gałęzie spadały tuż za stalowym płotem, na tzw. drogę techniczną. Patrole to od razu gasiły. Dodała, że do takich sytuacji dochodziło już wcześniej.

Według danych Straży Granicznej, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 21,8 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., zaś we wrześniu - niespełna 1,1 tys.

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

Sylwia Wieczeryńska (PAP)