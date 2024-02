Jarosław Kaczyński wraz z innymi politykami PiS w sobotę wziął udział w obchodach miesięcznicy smoleńskiej. Delegacja złożyła wieńce przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

W trakcie obchodów doszło do incydentu. Jarosław Kaczyński, mijając grupę protestujących osób, zerwał transparent z napisem “Kłamstwo Smoleńskie”. Jeden z uczestników demonstracji przekazał, że transparent trzymała pani Irena i pan Zbigniew ze stowarzyszenia Polskie Babcie. “Dla kontekstu: Zbigniew, to ta sama osoba, do której Lech Kaczyński zwrócił się kiedyś «spieprzaj dziadu!»” - czytamy we wpisie Dominika Gąsiorowskiego, który opublikował nagranie z zajścia.

Kaczyński zerwał transparent z hasłem "Kłamstwo Smoleńskie"

Tuż przed incydentem słychać, że protestujący pytają Kaczyńskiego “gdzie jest wrak”. Prezes PiS nie odpowiada, po czym bez słowa zrywa transparent. - Będziesz siedział, ty kurduplu! - wykrzykuje jeden z mężczyzn do polityka, słychać także wulgarne wyzwiska skierowane do Kaczyńskiego. Inny uczestnik protestu próbował wyrwać prezesowi PiS baner i przez chwilę siłował się z Kaczyńskim, który walczył o utrzymanie transparentu w rękach.

Politycy PiS wcześniej wzięli udział w porannym nabożeństwie odprawionym w warszawskim kościele seminaryjnym. W uroczystości oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego uczestniczyli także m.in. b. premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki a także Maciej Wąsik.



10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Źródło: Radio ZET/PAP - Iga Leszczyńska