Inwigilacja senatora Brejzy Pegasusem. Zapadł przełomowy wyrok

Jest wyrok ws. inwigilowania oprogramowaniem Pegasus polityka opozycji. Jak informuje Radio ZET, senator Krzysztof Brejza ma otrzymać 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W sprawie wykradzionych danych z jego telefonu, upublicznionych przez rządową TVP Info, stacja ma obowiązek publikacji przeprosin na portalu. Takowe mają też pojawić się na portalach wPolityce.pl, Niezalezna.pl czy Fronda.pl. Autorem materiału był Samuel Pereira.

- Tak skompilowane różne wiadomości, z różnych lat, na różne tematy, przedstawiono jako jedną spójną wypowiedź – mówił sędzia Ewa Gatz-Rubelowska, uzasadniając wyrok ws. TVP.

Senator opozycji inwigilowany Pegasusem. Przełomowy wyrok

Sam tekst TVP.info dotyczył w 2019 roku tak zwanej afery inowrocławskiej i miał przedstawić Krzysztofa Brejzę jako osobę zaangażowaną w przestępczy proceder. Poseł był w tym czasie szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Wyrok jest nieprawomocny.

- Po raz pierwszy sąd potwierdził to, że mój telefon zainfekowano Pegasusem, po raz pierwszy też uznał, że mogło to mieć wpływ na przebieg kampanii wyborczej. To standardy współczesnej Rosji czy Białorusi – skomentował senator KO po wyroku sądu.

