Jabłoński ostrzega Polaków, pokazał zdjęcie Tuska. "Sygnały z Niemiec"

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym ostrzega przed "nadchodzącymi próbami blokowania ważnych dla Polski inwestycji".

- Mamy już teraz sygnały z Niemiec, że w najbliższym czasie, najbliższych tygodniach, będą próby blokowania ważnych dla Polski inwestycji - powiedział w opublikowanym w miniony weekend nagraniu.

Paweł Jabłoński ostrzega. "Chodzi o twardy biznes"

W ocenie Pawła Jabłońskiego inwestycje, które mają być rzekomo blokowane to m.in. usprawnienie żeglugi na Odrze, rozbudowa portu w Świnoujściu, Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia atomowa. - To wszystko będą blokowali różni, tak zwani ekolodzy, aktywiści, pod szczytnymi hasłami ochrony środowiska - powiedział.

- Tak naprawdę nie chodzi tu o żadną ekologię, nie chodzi o środowisko. Chodzi o twardy biznes - ocenił. Wiceszef MSZ stwierdził też, powołując się na publikacje w mediach, że "Niemcy są wściekli, że zaczynają przegrywać konkurencję z Polską".

- Zrobią wszystko, żeby blokować te inwestycje, zrobią wszystko, żeby zmienić rząd, który te inwestycje realizuje, zmienić na taki, który się z tych inwestycji wycofa i nie będzie więcej robił Niemcom konkurencji - powiedział. W tym momencie na nagraniu pojawiło się zdjęcie Donalda Tuska z byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

"Motywacje niekorzystne dla Polski"

Na koniec Jabłoński powiedział: - Jak będziecie słuchali tych wszystkich ekologów, aktywistów, to pamiętajcie o tym, że oni jedną rzecz mówią, ale tak naprawdę mają ukryte motywacje zupełnie inne. Motywacje po prostu niekorzystne dla Polski.

Warto zaznaczyć, że podczas całego nagrania Paweł Jabłoński nie wymienił konkretnych instytucji czy organizacji, których celem miałoby być sabotowanie inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie sprecyzował też, jakie konkretnie działania miałyby one podjąć, by doprowadzić do wycofania się z budowy CPK czy elektrowni atomowej. W samym wpisie zapewnił też, że "strategiczne dla Polski inwestycje będą kontynuowane – nie pozwolimy ich zablokować. Pod żadnym pretekstem".

RadioZET.pl