Jacek Sasin był twarzą wyborów kopertowych. Co warto wiedzieć o polityku?

Jacek Sasin to znany prawicowy działacz. Polityk od lat związany jest z Prawem i Sprawiedliwością; w przeszłości pełnił funkcje takie, jak wicepremier oraz minister aktywów państwowych. Jego nazwisko kojarzone jest z tzw. wyborami kopertowymi, które ostatecznie nie doszły do skutku. Przybliżamy najważniejsze informacje o Jacku Sasinie, m.in. o jego wieku, wykształceniu i dotychczasowej karierze politycznej.

Jacek Sasin — wiek, wykształcenie, życiorys

Jacek Sasin urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Ze stolicą Polski wiąże się też wykształcenie działacza. Jest on bowiem absolwentem XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku historia. Przez trzy lata, począwszy od 1995 roku, był zatrudniony w Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Następnie do 2004 roku pełnił funkcję dyrektora departamentu w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Później pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, pełniąc kolejno funkcje kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście.

Jacek Sasin — działalność polityczna, Prawo i Sprawiedliwość, wicepremier, minister aktywów państwowych

Jacek Sasin rozpoczął działalność polityczną w 2006 roku — zaczął wówczas pełnić urząd I wicewojewody mazowieckiego. Rok później powołano go na stanowisko wojewody w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

W przedterminowych wyborach w 2007 roku Jacek Sasin kandydował do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Nie uzyskał jednak mandatu. Pod koniec tego samego roku polityk został odwołany ze stanowiska wojewody, a następnie zaczął pracować jako doradca Lecha Kaczyńskiego. Dwa lata później objął funkcję zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta. Odwołano go w 2010 roku — co ciekawe, na jego własny wniosek. W wyborach samorządowych 2010 został radnym sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W 2011 roku został kandydatem PiS w wyborach parlamentarnych w okręgu podwarszawskim. Zdobył wówczas mandat poselski. W 2015 roku uzyskał reelekcję; trzy lata później otrzymał stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Pełnił też funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego (powołano go w 2019 r.). W tym samym roku — po wygraniu przez PiS kolejnych wyborów parlamentarnych — poza rolą wicepremiera zajął również stanowisko ministra aktywów państwowych.

W wyborach parlamentarnych 2023 uzyskał kolejny mandat poselski. W listopadzie tego samego roku przestał pełnić funkcje ministerialne.

Jacek Sasin: wybory kopertowe, komisja śledcza

Jacek Sasin stał się twarzą wyborów kopertowych, proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość na czas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak informuje portal oko.press: "Nowe prawo zmieniało sposób głosowania w wyborach prezydenckich z bezpośredniego na korespondencyjne, a główny wysiłek [...] de facto przerzucało z Państwowej Komisji Wyborczej na Ministerstwo Aktywów Państwowych, kierowane przez Jacka Sasina oraz na Pocztę Polską, która miała być odpowiedzialna za dostarczenie i odbiór od obywateli pakietów wyborczych". Niedoszłe wybory miały kosztować około 70 milionów złotych.

Do wyborów w takiej formie ostatecznie nie doszło; w 2024 roku komisja śledcza ds. wyborów kopertowych poinformowała, że jedną z wezwanych do złożenia zeznań osób będzie Jacek Sasin. Polityk poruszył temat kosztu wyborów, do których nie doszło, w rozmowie z Radiem ZET. Zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy — jeżeli taka będzie konieczność — odda 70 milionów złotych, odparł: - Nie no, jak? Skąd mam wziąć 70 mln, żeby je oddać? Co za pytanie? Ale dlaczego mam je w ogóle oddawać? To jest dla mnie pytanie dziwne. 70 milionów zostało zmarnowane przez blokadę demokratycznych procedur ze strony opozycji.

Jacek Sasin: życie prywatne, żona, dzieci

Jacek Sasin jest żonaty. Wraz z małżonką Lillą ma syna Radosława.

