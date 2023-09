- Przyczyną zgonu było uduszenie spowodowane uciskiem na szyję – przekazał Polskiej Agencji Prasowej w poniedziałek po południu zastępca prokuratora okręgowego w Rzeszowie prok. Arkadiusz Jarosz.

Joanna R. z Łańcuta nie żyje. Szwagier się przyznał

Kobieta zginęła w czwartek, 31 sierpnia, w podłańcuckim Głuchowie. Jej ciało policjanci znaleźli dwa dni później. - W nieznacznej odległości od zabudowań mieszkalnych – precyzuje prok. Jarosz. Miejsce wskazał sam sprawca 39-letni Grzegorz B. - szwagier ofiary.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek. To z nim 25-latka była widziana po raz ostatni. W sobotę Grzegorz B. usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zeznań ani motywu działania sprawcy. Tłumaczy to dobrem rodziny i śledztwa. W poniedziałek decyzją sądu 39-latek został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

25-letnia Joanna R. pracowała w hotelu w Głuchowie. W czwartek, ok. godz. 16.30, zarejestrowała ją kamera umieszczona na pobliskiej szkole. Wieczorem, gdy nie wróciła do domu, jej zaginięcie zgłosił policji brat. Rozpoczęły się poszukiwania.