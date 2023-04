Straszna śmierć 20-latki. Doszło do nieszczęśliwego wypadku

Do tragedii na Kadzielni doszło w niedzielny (16 kwietnia) poranek. Około godziny 6:00 kieleckie służby odebrały zgłoszenie o odnalezieniu zwłok. "Z treści wynikało, że na terenie rezerwatu przyrody młoda kobieta spadła z wysokości około 20 metrów" – powiedziała "Wyborczej" mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Kadzielnia. 20-latka runęła z wysokości i zginęła

Na miejsce zdarzenia wysłano policję i pogotowie ratunkowe. Niestety, medycy stwierdzili zgon. Ofiara to 20-letnia mieszkanka województwa śląskiego. Z nieoficjalnych ustaleń lokalnego serwisu "Echa Dnia" wynika, że kobieta była w towarzystwie 26-letniego znajomego.

Ciało 20-latki zabezpieczono do sekcji zwłok. Na miejscu tragedii pod nadzorem prokuratora pracowali policyjni technicy i patomorfolog. "Pod uwagę bierzemy wiele hipotez, jedną z nich jest to, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, jednak odpowiedź na to pytanie da postępowanie, które będzie prowadzone w tej sprawie" – przekazała Perkowska-Kiepas.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza/Echa Dnia