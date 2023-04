KRRiT nakłada karę na TOK FM. Publikujemy oświadczenie zarządu radia

Jak podano w komunikacie na stronie KRRiT, decyzja o nałożeniu kary jest "wynikiem postępowania, w którym stwierdzono naruszenie przez Spółkę Inforadio Sp. z o.o. art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez rozpowszechnienie w programie TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne, audycji pt. Pierwsze śniadanie w TOK - u, wyemitowanej w dniu 7 czerwca 2022 r., o godz. 6.40, propagującej działania sprzeczne z prawem, poglądy i postawy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym oraz zawierającej treści nawołujące do nienawiści i treści dyskryminujące".

KRRiT nakłada karę na TOK FM

"W toku postępowania ustalono, że w audycji poniżono i naruszono godność ofiar II Wojny Światowej, w tym Żydów. Pojawiły się w niej treści dyskryminujące i nawołujące do nienawiści z uwagi na poglądy polityczne. Użyto obraźliwych, stygmatyzujących określeń wobec prof. Wojciecha Roszkowskiego, przez co naruszono jego godność zagwarantowaną konstytucyjnie" - czytamy.

KRRiT pisze, że "audycja została przygotowana nierzetelnie", ponieważ "ograniczała się do cytowania wyrywkowych fragmentów książki, udostępnionych na stronie internetowej wydawnictwa przed publikacją podręcznika, a nie na wszechstronnej analizie całego utworu". "Nakładając karę, Organ zauważył, że »dziennikarze mają prawo do opisywania zdarzeń mogących bulwersować społeczeństwo. Istnieje jednak wymóg, by odbywało się to z zachowaniem zawodowej staranności i rzetelności w gromadzeniu i wykorzystywaniu materiałów«" - podkreślono.

W komunikacie napisano, że "zgodnie z art. 53 ust. 1 urt, jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisu art. 18 ust. 1 urt, Przewodniczący KRRiT wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 proc. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe".

Oświadczenie zarządu Inforadia, nadawcy TOK FM

Oświadczenie w tej sprawie wydała już spółka Inforadio, nadawca TOK FM. "28 kwietnia br. Przewodniczący KRRiT nałożył na Radio TOK FM karę finansową za naruszenie artykułu 18 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zarzucając stacji szerzenie mowy nienawiści w audycji, w której pojawiła się krytyka ksenofobicznych, propagandowych i nacechowanych negatywnie treści w podręczniku do przedmiotu historia i teraźniejszość" - głosi komunikat.

"Stanowczo nie zgadzamy się z postawionymi zarzutami ani podstawą prawną, na którą powołuje się KRRiT. Uważamy, że jest to bezwzględny zamach na niezależne medium, które jest platformą wymiany opinii w istotnej społecznie debacie publicznej. W związku z tym jako nadawca Radia TOK FM podejmiemy stosowne kroki prawne, aby o zasadności nałożenia kary na stację zdecydował niezawisły sąd" - czytamy.

RadioZET.pl/PAP/Inforadio